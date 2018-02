Folketingmedlem fældet af kokain-kørsel - er ude!

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 7. februar 2018 kl. 13:42Et hektisk døgn er forløbet for den 34-årige Jakob Engel-Schmidt, som medlem af Folketinget (for Venstre) og direktør på Niels Brock uddannelse institutionen i København. Han er fældet af kokain-kørsel og må nu betragtes som helt ude! I alle tilfælde af politik, idet hans valgkreds i dag har meddelt, at man vil finde en anden kandidat.Jakob Engel-Schmidt blev sidste sommer afsløret i kokain-kørsel og efterfølgende frakendt sit kørekort. Altsammen skete det "i stilhed". Ligesom han sidste efterår forlod Folketinget (orlov) angiveligt for at tiltræde et job på Niels Brock. Det var imidlertid et forsøg på at dække over sin strafbare bilkørsel.Den unge fremadstormende mand har også sagt sin stilling på uddannelse institutionen i København op, så nu står han med tomme hænder. Sådan ser det i alle tilfælde ud lige nu døgnet efter den dramatiske afsløring af hans uheldige adfærd i kokain-rus.