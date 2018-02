Mand anholdt for at sætte ild til sin lejlighed - 28 evakueret

Onsdag 7. februar 2018 kl. 11:06En 27-årig mand blev anholdt for at have sat ild til sin lejlighed i en beboelse ejendom i Grenå på Djursland i nat. Andre 28 beboere måtte evakueres, og en del af dem kan ikke komme tilbage til deres hjem, idet ejendommen er slemt medtaget af branden.Den unge anholdte mand fremstilles i dag i grundlovforhør med en alvorlig sigtelse om brandstiftelse. Politiet fandt flasker, der havde indeholdt brændbare væsker, ved ejendommen. Bl.a. disse bygger man sigtelsen mod manden på.