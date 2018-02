Rejsebureau konkurs

Onsdag 7. februar 2018 kl. 09:1260-70 kunder rammes af konkurs i det københavnsk baserede rejsebureau Dagama Travel A/S. En del af dem befinder sig under fjerne himmelstrøg, mens andre endnu ikke var kommet afsted. Rejser for mindst 3 millioner kr. er ramt af krakket efter netop afsagt dekret i skifteretten.Lande som Vietnam, Peru og Indien har været blandt rejsebureauets destinationer. Firmaet blev grundlagt i foråret 2010.