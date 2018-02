Røveri mod 2 supermarkeder - kunde i det ene stukket ned

Tirsdag 6. februar 2018 kl. 23:12Det gik voldsomt for sig i nordjyske Brovst 15 km fra Fjerritslev i formiddag. Idet en røver slog til mod 2 supermarkeder og under det sidste besøg stak en kunde (en 27-årig mand) ned. Manden forsøgte at stoppe røveren, og det skulle han altså ikke have gjort. Politiet leder stadig efter røveren.Røverens første supermarked "besøg" var forgæves, idet butikken var såkaldt pengeløs. I det andet supermarked lykkedes det til gengæld røveren at true sig til et kontant udbytte.Den kvæstede 27-årige kunde blev stukket i siden, men er uden for livfare, oplyses det i aften.