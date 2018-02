Kæmpe brand-katastrofe på sydlig thailandsk ferieø

Tirsdag 6. februar 2018 kl. 18:49Mens naturen på Phi Phi øerne i det sydlige Thailand er i top, er alt andet øjensynligt ikke. Det viser sig i dette øjeblik, hvor en kæmpe brand-katastrofe er under udvikling. Manglende brandudstyr og svigtende bekæmpelse af ilden er det mest iøjnefaldende, og ingen organisering beretter danske turister tæt på tragedien.Branden brød ud i et hotel, men bredte sig hurtigt til mindst 20 butikker. 10-15 meter høje flammer står op fra det store område, hvor ilden hærger. Tusindvis af mennesker er forsamlet på stranden, hvor de angiveligt er i sikkerhed.Der er ingen meldinger om kvæstede eller døde, men at det er tilfældet og vil følge som det næste nedslående budskab, forlyder også fra danskere tæt på ulykkestedet. De ser det med egne øjne.