Kvinde i livfare - fik ung selvmorder i hovedet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 5. februar 2018 kl. 23:42Det var en meget dramatisk morgen på Valdby station i København, hvor en ung mand begik selvmord ved at kaste sig ud foran et gennemkørende tog. Han blev imidlertid kastet tilbage til perronen og ramte en kvinde, som blev så alvorligt kvæstet, at hun stadig befinder sig i livfare på Rigshospitalet i København.Politiet har ved gennemgang af video materiale fra stationen forsikret sig om hændelse forløbet. Der er ingen oplysninger om identiteten af hverken den unge mand, der begik selvmord, eller kvinden.