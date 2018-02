Dødbo forsøger at sælge hus i Nysted via tvangauktion

Mandag 5. februar 2018 kl. 21:48Ejendommen Adelgade 69 i Nysted er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 21. februar. Det er et hus med 2 små boliger, hvoraf den ene er udlejet. Huset, der er på 100 kvm, ejes af et dødbo, som forsøger at sælge via auktionen for at kunne afslutte boet.Grunden er på 396 kvm og den offentlige vurdering 700.000 kr.