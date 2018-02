Ung mand i Næstved anholdt i forbindelse med farlig narko

Søndag 4. februar 2018 kl. 23:28Der er anholdt yderligere en mand i forbindelse med salg af dødsenfarlig narko på Sydsjælland. Det var en ung mand i Næstved, som i dag anholdtes. Han har erkendt at have solgt stærk ecstasy (såkaldt MDMA). Politiet advarer nu alle imod at indtage stoffet, som ved weekendens start gjorde 2 unge på 15 år alvorligt syge.Den ene af disse unge befinder sig stadig i livfare. I aftes anholdtes en mand fra Haslev. Han har erkendt at have solgt den øjensynligt farlige narko.