Olietankskib med besætning på 22 forsvundet i Atlanterhavet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 4. februar 2018 kl. 20:31Et i Panama registreret olietankskib fra et Hong Kong baseret firma med en besætning på 22 er forsvundet i Atlanterhavet ud for den vestafrikanske kyst. I snart 3 døgn har der ikke været kontakt med skibet, der er lastet med 13.500 tons benzin. Det frygtes, at skibet kan være kapret.Farvandet ud for staten Benin er nemlig plaget af pirater. I januar blev et andet skib kapret og frigivet efter betaling af en stor løsesum.