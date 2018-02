2 dræbt og mange kvæstet ved voldsom kollision mellem tog

Søndag 4. februar 2018 kl. 17:57Et passagertog med 147 ombord kolliderede i morgenstunden med et godstog nær hovedstaden Colombia i den amerikanske østkyststat South Carolina. Aktuelle meldinger lyder, at 2 blev dræbt og 116 kvæstet ved den voldsomme ulykke. Hvis årsag indtil videre er uoplyst.Passagertoget var på vej fra New York til Miami. De fleste passagerer sov, idet ulykken skete midt i nat lokal tid. Det er nu middag i ulykke-området, som er 6 timer efter dansk tid.