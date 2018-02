Gangbesværet mand er indebrændt i sit hus

Søndag 4. februar 2018 kl. 12:20En 71-årig gangbesværet mand er i formiddag indebrændt i sit hjem i det nordsjællandske naturområde Mårum få kilometer øst for Helsinge. Der var så meget røg i huset, at ingen kunne trænge ind før brandvæsenet ankom. Brandfolkene fandt manden livløs, fik ham bjærget ud, men han har død.I løbet af dagen forsøger man at finde årsagen til den tragiske brand.