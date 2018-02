Tyrkiske tab i jagten på kurdere - 7 soldater dræbt i dag

Lørdag 3. februar 2018 kl. 23:50Den indædte tyrkiske kamp imod kurdere blev for et par uger siden intensiveret i Afrin området i det nordlige Syrien tæt på grænsen til Tyrkiet. Siden har den kostet dyrt, idet 14 tyrkiske soldater siden er dræbt. I dag 7 af dem, på den dødeligste dag i aktionens 2 uger.Samtidig med det tyrkiske nederlag på slagmarken var der kurdiske demonstrationer i franske Strasbourg, hvor man forsøger at råbe Europa op.