35 slagtesvin slået ihjel da grisetransport væltede

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. februar 2018 kl. 00:21Der var kaos ved Brønderslev i det nordjyske fredag formiddag, fordi en grisetransport med 210 "passagerer" væltede. En ret dramatisk ulykke, idet 35 af slagtesvinene blev slået ihjel ved hændelsen. At en grisetransport vælter er ikke så usædvanligt, men at grisene lider overalt som i dette tilfælde er specielt.Det tog sin tid at få lastbilen på højkant og væk og efterfølgende ryddet op. Først hen på eftermiddagen var landevejen igen farbar.