Fidel Castros søn har begået selvmord efter depression

Fredag 2. februar 2018 kl. 23:16Cubas navnkundige afdøde leder Fidel Castros søn, Fidel Ángel Castro Díaz-Balart har begået selvmord i kølvandet på kraftig depression. Han havde været under behandling i mange måneder, og fundet af ham død i går var derfor et chok. Lille Fidel, som han blev kaldt efter sin far, blev 68 år.Fidel Ángel Castro Díaz-Balart var uddannet atomfysiker og var bl.a. skolet i det tidligere Sovjetunionen.