Møbelfabrik i konkurs-katastrofe - 700 ansatte sendt hjem

Fredag 2. februar 2018 kl. 17:10Det bliver en weekend med konkurs-snak på menuen i mange midtjyske hjem. Møbelfabrik-kæmpen Tvilum er i dag gået konkurs, og 700 ansatte er sendt hjem. Med besked om at møde mandag til et orienteringmøde. Imens vil der ihærdigt blive forsøgt at finde en løsning på det enorme problem.Man vil forsøge at finde en ny ejer af virksomheden, hvis produktion i Polen fortsætter uafhængigt af den midtjyske konkurs. Det er den amerikanske kapitalfond Revolution Capital Group, der i dag har tabt sin investering i 2013 (da Tvilum blev købt) på gulvet.