Lidt alkohol er (måske) godt for hjernens rense-proces

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. februar 2018 kl. 15:04Alkohol i små mængder kan være godt for hjernens rense-proces. Det hjælper til at fjerne affaldstoffer, blandt disse dem, som er forbundet med alzheimer. Forskere ved København Universitet har føjet sig til mange andre rundt i verden for at sandsynliggøre påstanden.Hvor lidt alkohol således kan være et gode, er til gengæld større mængder skidt for ens helbred.Læs mere på www.ku.dk under nyheder-forskning-videnskab (sundhed, krop & psyke).