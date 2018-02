Dansk skuespiller død

Fredag 2. februar 2018 kl. 11:18Skuespilleren Ole Thestrup er død af lungekræft 69 år. Et kunstnerisk liv, der begyndte med uddannelse på skuespilskolen ved Århus Teater og fortsatte i både revyer, på teater og i film, er slut. Han kæmpede i en årrække med alkohol og senest også hjerte problemer. Var rigtig jyde, der fightede - også for at overleve.Ole Svane Thestrup blev født i den nordjyske limfjordby Nibe, men boede i nordvest sjællandske Tuse Næs ved sin død.