Det tager tid at sige farvel efter 50 år i musikkens verden for Elton John

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. februar 2018 kl. 18:07Den engelske sanger og musiker Elton John (70 år) siger farvel til scenen efter 50 uforlignelige år i musikkens verden. Men det kommer til at tage tid. Han har tilrettelagt sin afskedtur, og den kommer til at bestå af over 300 koncerter på en rejse verden rundt over de næste 3 år. Det starter til september i USA og slutter først i 2021 - hvis ellers det hele lykkes og ingen bliver syge undervejs. Elton John skrantede sidste forår og måtte aflyse 9 koncerter. Måske forstod han et vink, men alligevel ikke et vink så kraftigt, at han vil undlade at sige farvel til sit musikliv og sit enorme publikum på en ordentlig måde. Omend det kommer til at tære på hans kræfter. Billetsalget til de mange koncerter begynder i morgen.Mere om den unikke musik-kunstner, hans "FarewellTour" og de hundredvis af koncertsteder kan læses på www.eltonjohn.com