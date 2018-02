Populær ung sanger død efter voldsomt værthus-slagsmål

Torsdag 1. februar 2018 kl. 13:12En østafrikansk populær ung sanger med kunstnernavnet Mowzey Radio er død 33 år. Efter et voldsomt værthus-slagsmål for lidt over 1 uge siden. Slagsmålet fandt sted i Ugandas tidligere hovedstad Entebbe, hvorfra der meldes om, at sangeren blev slået bevidstløs - og aldrig kom tilbage til livet.Den unge sanger med det civile navn Moses Ssekibogo var også den ene af en duo med et populært radioprogram i det afrikanske land. Brutal vold og voldelige personer skelner imidlertid ikke det ene offer fra det andet.