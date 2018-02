4 unge kørte fræs med bil på fodboldbane - helt pløjet op

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. februar 2018 kl. 12:36Den mindre østjyske by Hedensteds idrætforening skal igang med at reparere sit træninganlæg. Efter at 4 drenge/mænd sent i aftes kørte ræs med bil på fodboldbanerne og pløjede græsarealerne op. Til alt held nåede de ubetænksomme herrer ikke at ødelægge den bane, som benyttes til turneringkampe.De 4 unge får formentlig noget at betale af på, når skaderne bliver gjort op. Ligesom den 17-årige dreng bag bilrattet får en økonomisk hilsen fra politiet.