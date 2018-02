Mand kørt ned og dræbt - stod pludselig ude på vejen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. januar 2018 kl. 21:58En 56-årig mand blev i aften kørt ned og dræbt på en omfartvej ved vestjyske Struer. Manden stod pludselig ude på vejen, da en ung kvinde kom kørende - og hun havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke. Manden blev dræbt på stedet.Hvorfor han pludselig befandt sig ude på vejen, er endnu et mysterium. Han havde forinden stillet sin cykel i vejkanten.