1 million uden varme i minus 27 grader i hovedstad

Onsdag 31. januar 2018 kl. 18:53Indbyggerne i hovedstaden Bishkek i den lille asiatiske stat Kyrgyzstan med folketal på 6 millioner har den sidste uge måttet døje alvorligt med minus 27 grader. Helt slemt har det været, fordi byen har været uden elektricitet og varme. Der meldes om mindst 15 døde, hovedsageligt blandt hjemløse.Aktiviteter på kontorer, i skoler og andre læreanstalter har været indstillet eller på helt lavt blus. Befolkningen har tændt bål i gaderne for at kunne varme sig lidt ved dem. Ifølge aktuelle oplysninger skulle man nu have fået repareret og bragt forsyning anlæggene til at fungere igen.