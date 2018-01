Ældre mand i bil i livfare efter kollision med lastbil

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. januar 2018 kl. 17:48En 74-årig mand befinder sig i livfare mellem hænderne på lægerne på universitetsygehuset i Århus, efter at han først på eftermiddagen i sin bil kolliderede med en lastbil på landevejen mellem vestjyske Struer og Holstebro. Manden kørte pludselig over i den modsatte vejbane.Lastbilens chauffør var derfor uden chance for at undgå den skæbnesvangre kollision.