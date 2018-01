TV-chef gik af for intim affære - bliver nu ny BT-redaktør

Onsdag 31. januar 2018 kl. 12:09Den 57-årige Michael Dyrby, som i november 2015 gik af som direktør i TV2 på grund af en intim affære, vender tilbage til en toppost i pressen. Fra i morgen sidder han i redaktør-stolen på boulevard-avisen BT og gratisavisen metroxpress. De 2 aviser står foran en hårdt tiltrængt relancering.Michael Dyrby er født i Ålborg, blev først uddannet skolelærer, men skiftede spor og blev i 1989 uddannet journalist og har gjort karriere lige siden inden for TV-mediet - indtil den intime affære fældede ham for lidt over 2 år siden.