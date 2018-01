Tiderne skifter - i en verden i forandring - sidste nyhedbrev

Onsdag 31. januar 2018 kl. 00:15Siden foråret 2010, da guldborgsundavis.dk blev født, har vi udsendt et dagligt nyhedbrev. Det slutter i dette sidste døgn af januar 2018, idet sidste nyhedbrev netop nu udsendes. Fordi tiderne skifter i en verden i forandring hurtigere end nogensinde. Det skaber behov for informationer 24 timer i døgnet - det sørger vi for.Desuden findes et koncentrat af, hvad der er sket de sidste par døgn, ved at klikke på "Seneste nyheder" lige under bladhovedet Guldborgsund Avis. Det erstatter rigeligt nyhedbrevets historiske form.Af disse årsager er nyhedbrevet overflødiggjort.At den digitale udvikling går hurtig, bekræftes af vores læsertal. I dette døgn runder antallet af læsere på guldborgsundavis.dk 400.000 - på en måned. Det er aldrig sket før. Hvilket viser læsernes interesse og behovet for info 24 timer i døgnet.God læselyst til alle vores - og stadig flere - læsere.