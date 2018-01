Beboer på plejehjem ved Næstved indebrændt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. januar 2018 kl. 22:51En 86-årig mand er i aften indebrændt i sin bolig på et plejehjem i Glumsø mellem Ringsted og Næstved. Det tyder på, at manden har fået anstiftet ilden i forbindelse med rygning. Hurtig indsats begrænsede branden til mandens bolig, så det ikke var nødvendigt at evakuere andre beboere.Trods formodningerne om brandårsagen foretages der undersøgelser på plejehjemmet i morgen.