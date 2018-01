Forventninger til forsøg med alzheimer-pacemaker

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 21:24Forskere ved Ohio State Universitys medicinske center har nu gennem nogle år eksperimenteret med en art alzheimer-pacemaker - og de er fulde af forventninger. De mener, at det er muligt med systemet at give de sygdomramte længere tid med uafhængighed af andre.Alzheimer-pacemakeren består af en elektrisk enhed, som indopereres under huden i brystet. Derfra fører fine tråde til hjernen. Impulserne fra pacemakeren kan følgelig reducere symptomer på sygdommen henholdvis forbedre forskellige funktioner.Forskernes projekt er detaljeret omtalt på forsiden af www.osu.edu (universitetets website) i dag.