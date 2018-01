Skuespiller dømt for børne-porno død kun 35 år

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 20:37Den amerikanske skuespiller og musiker Mark Salling er død 35 år. Fundet i en flod nær sit hjem i Los Angeles. De nærmere omstændigheder foreligger ikke, men normalt kan dødfaldet ikke betegnes. Han ventede på strafudmålingen på års fængsel for børne-porno, som han havde erkendt og dermed var dømt for.En tragisk historie om et kunstnerisk talent. Mark Wayne Salling blev født i Dallas, Texas og voksede op i et strengt religiøst miljø. Han var mest kendt for sin rolle i TV-serien "Glee" vist siden 2009.