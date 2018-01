Gammel mand fundet druknet i vandløb - af sin hustru

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 17:54En 85-årig dement mand blev tidligt i morges fundet druknet i et vandløb i Allingåbro på det nordlige Djursland. Det var hans hustru, der fandt ham og slog alarm. Hun var gået ud for at lede efter sin gamle mand, og fandt ham liggende i vandløbet. Imidlertid havde hun ikke selv kræfter til at bjærge ham.Redningmandskab var hurtigt fremme, men kunne blot konstatere, at manden var død.