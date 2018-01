Bygge-kæmpe fyrer 100 i et uventet afdæmpet marked

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 14:25Det går ikke som præsten præker, hverken for dansk økonomi, private husstande eller virksomheder. I dag har bygge- og anlægkæmpen MT Højgaard A/S fyret 100 funktionærer og nedlagt 60 stillinger. Årsagen er et uventet afdæmpet marked i 2018.Med de mange fyringer har den store nordiske bygge-virksomhed tilpasset sig den nuværende ordrebeholdning og de forventede opgaver i år, lyder det i en meddelelse til fondbørsen.