Tomt fragtskib grundstødt på vej ind i Vordingborg havn

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 12:43Et fragtskib uden last er grundstødt på vej ind i havnen i Vordingborg. Strømmen og vinden tog i morgenstunden fat i det 88 meter lange skib, som nu står fast på havbunden. Et første forsøg på at trække sig fri mislykkedes for det store skib. Man forsøger igen i løbet af dagen.Fragtskibet Rix Partner, der er registreret i Portugal, var på vej ind i Vordingborg havn for at laste korn.