Tog-trafikken over Fyn igen stoppet af en påkørsel

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 11:46Al tog-trafik over Fyn er igen stoppet som følge af, at en person er blevet påkørt, angiveligt ved Odense. DSB er i færd med at etablere busforbindelse som den sædvanlige nødløsning. Der vil gå nogle timer, inden tog-trafikken igen bliver normal, lyder forudsigelserne.Tog fra det vestlige Danmak kører til Odense, mens tog fra øst kører til Nyborg. Derimellem bliver passagererne transporteret med bus.