Danske vejafgifter fra 2020...

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. januar 2018 kl. 08:37I forbindelse med striden om nye tyske vejafgifter fra 2019 er det nu kommet frem, at der er planer om danske vejafgifter fra 2020. En helt ny tankegang, der viser bureaukratiets svulmesyge. Der kan ikke komme penge nok i kassen til de alt for mange ansatte og indblandingen i alting i folkets liv.Det er den modsatte vej, udviklingen skal. Mindre indblanding, mindre bureaukrati og lavere skat. Egentlig en ganske let øvelse. Man skal blot beslutte sig.