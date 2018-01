Bus styrtet i flod ved overhaling - de første 36 dræbte er talt op

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 29. januar 2018 kl. 18:39En bus med mindst 50 passagerer er i dag styrtet i en flod fra en bro, hvor chaufføren forsøgte at overhale et andet køretøj i indiske Vestbengalen. De første 36 dræbte er talt op nu i forbindelse med redningarbejdet. 9 er i live bragt på sygehus, og der ledes stadig efter de sidste.Bussen styrtede 12 meter, efter at chaufføren mistede herredømmet. Han er blandt de dræbte.