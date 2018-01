Ung mand ville med toget - kørt ned af ny letbane

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 28. januar 2018 kl. 13:56En 20-årig mand slap lidt før midnat i aftes umådelig heldigt fra at blive kørt ned af den nye letbane (tog/sporvogne) i den jyske hovedstad Århus. Han ville med toget og løb sammen med kammerater over skinnerne og hen til holdepladsen i Trøjborg-området, men blev ramt af toget og måtte en tur på skadestuen.Det var den første person-ulykke for den nye letbane, som ellers har været ramt af kollisioner med biler under prøvekørslen.