Mand fundet druknet ved indsejlingen i København

Søndag 28. januar 2018 kl. 11:28En endnu ikke identificeret mand er i formiddag fundet druknet i Christianshavn ved indsejlingen til København. Området er omkranset af dels havneindløb og dels et kanalsystem, hvor der er rige muligheder for at forulykke. Politiet undersøger i øjeblikket sagen.Man har således endnu ingen melding om, hvorvidt der er tale om en ulykke, eller den druknede eventuelt skulle have været udsat for noget kriminelt.