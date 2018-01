Byernes by trues yderst alvorligt af oversvømmelse fra Seinen

Lørdag 27. januar 2018 kl. 14:31Floden Seinen (La Seine) som har sit udspring i Bourgogne og forløber tæt ved 800 km gennem Frankrig til udløb i den engelske kanal truer yderst alvorligt hovedstaden Paris. Byernes by er på de laveste steder forlængst oversvømmet, og nu er der fare på færde omkring nogle af hovedstadens seværdigheder og vigtigste pladser.Regn i stride strømme hele denne måned har fået Seinen til at løbe over sine breder. I Paris er vandstanden tæt ved at nå 6 meter over normalen, hvilket er en ren katastrofe. Museet Louvre er blandt de truede, og den lavest liggende del af museet er allerede lukket.