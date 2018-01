Bombe i ambulance har dræbt mindst 40 og skabt kaos

Lørdag 27. januar 2018 kl. 11:54Opfindsomheden hos oprørerne i de arabisk/muslimske lande er stor. For få timer siden har det seneste påhit, en bombe i en ambulance dræbt mindst 40 og skabt enormt kaos i den afghanske hovedstad Kabul. Hundreder angives at være kvæstet, mange af dem dødeligt.Oprørgruppen Taliban har taget ansvaret for den voldsomme eksplosion. Ambulancen var fyldt med sprængstof, og kørte ind i et menneskefyldt område centralt i byen.