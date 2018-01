Fodbold-turbolens så det batter - superliga klub fyrer træner

Fredag 26. januar 2018 kl. 17:58Efter kun få måneder som cheftræner i superlige klubben Randers FC er hollænderen Ricardo Moniz i dag fyret. Klubbens bestyrelse har vist, at den bestemmer. Hvorfor også klubbens direktør Michael Gravgaard stopper. Han har sagt op, idet han fandt den nye træner og ansatte ham.Østjyske Randers FC roder i bunden af superligaen, og det er med dette in mente, bestyrelsen har handlet resolut over for træneren. Der skal en anden til at bringe klubben fremad og sikre dens overlevelse i superligaen.