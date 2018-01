Mand fra Kalundborg sigtet for 4 supermarked-røverier

Torsdag 25. januar 2018 kl. 22:45En 49-årig mand fra Kalundborg blev i går anholdt og sigtet for at have gennemført hele 4 supermarked-røverier i vestsjællandske Slagelse. Det seneste i denne måned. Det var Irma og Aldi butikker, røverierne gik udover. I oktober fandt det første sted.Der foreligger ingen yderligere oplysninger om manden, røverierne og udbyttet.