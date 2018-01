At leje i stedet for at eje - møbel-giganten Ikea lancerer revolution

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 25. januar 2018 kl. 18:09Ikke mindst som dansker og i andre tilsvarende kulturer har det at eje været en bestanddel. Gennem årtier styrket af den stigende velstand og mulighederne for at købe bolig, biler og møbler. Bøtten er ved at vende. At leje i stedet for at eje bliver år for år mere oplagt. Hvilket har fået møbel-giganten Ikea med 400 varehuse verden over til at lancere en regulær revolution. Man har antydet det længe, og i dag kom det så officielt frem under en debat ved World Economic Forum i schweiziske Davos. Firma-kæmpen vil til at leje møbler ud. I stedet for at forbruge og smide væk, er den kommende trend at genbruge i fællesskabet. Helt i tråd med mange andre fælles aktiviteter og bevægelser.Ikea omsætter hundredvis af milliarder kr. årligt. Det vil man blive ved med, hvis man som hidtil rammer plet med nye ideer.