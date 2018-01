El-bil under opladning formentlig skyld i omfattende villa-brand

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 25. januar 2018 kl. 13:58En el-bil, der var under opladning i en carport, var i formiddag den sandsynlige årsag til en omfattende villa-brand i nordsjællandske Birkerød. Carport, udestue og hele tagetagen på villaen udbrændte eller blev stærkt beskadiget af ild, røg og vand. Ilden havde så godt fat, at det brændte flere timer.Den brændte villa er beliggende i et boligområde ud til søen og naturområdet ved Sjælsø.