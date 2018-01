Uha! "dommedag" forudsigelser om fremtidens job-muligheder...?

Onsdag 24. januar 2018 kl. 20:47Den teknologiske og digitale udvikling giver nu anledning til stadig flere "dommedag" forudsigelser om, at mange mister deres job i fremtiden - og der ikke er nye muligheder lige om hjørnet. Om det udvikler sig sådan, ja det ved jo heller ikke den efterhånden tiltagende skare af "eksperter" og "profeter". Det ligner lidt forudsigelser om jordens undergang, den er gentaget mange gange i årenes løb, og vi er her stadig! Det ligner også maskin-stormer tiden for 100-150 år siden, da den tekniske udvikling begyndte, og landbruget fik konkurrence som arbejdplads. Industrien vandt frem på alle mulige områder, og verdens folk blev da ikke dårligere stillet.Nu er det robotter på lagre, selvkørende biler og computer-programmer, der kan aflaste mange kontorfunktioner, der er "spøgelset". Der udgør forudsigelserne om en "forfærdelig" fremtid. Det er spændende at følge med i bidragene til debatten, men man skal nok selv forsøge at drage en konklusion.