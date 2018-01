Andejæger fundet, men døde

Onsdag 24. januar 2018 kl. 13:42En 27-årig mand, der mandag aften blev meldt forsvundet under andejagt på Isefjorden nordøst for Holbæk, blev efterfølgende fundet, stærkt nedkølet efter lang tids ophold i vandet bragt på sygehuset - men døde. Det var en helikopter, der fandt den unge andejæger under en storstilet natlig eftersøgning.Manden kom ikke hjem til aftalt tid, hvorfor familien slog alarm. Lægerne kæmpede indtil i går formiddag for at bringe den unge mand tilbage til livet, men altså forgæves.