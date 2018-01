Red Barnet angrebet - mindst 2 dræbt og mange kvæstet

Onsdag 24. januar 2018 kl. 11:28Internationale Red Barnets kontor i den østafghanske by Jalalabad er blevet angrebet, og der meldes foreløbigt om 2 dræbte og 12 kvæstede. Ud af angiveligt omkring 50 personer, som menes at have opholdt sig i bygningen, da en selvmord-bomber indledte med en kraftig sprængning ved indgangen.Efterfølgende stormede mindst 3 svært bevæbnede mænd ind i kontorbygningen, hvor der opstod svære kampe. Der er øjensynligt også opstået brand i bygningen.Det er nu midt på eftermiddagen i Afghanistan, som er 3½ timer foran dansk tid.