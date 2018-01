Tyrkisk aggression eksploderer og er nu endt i tysk lufthavn

Onsdag 24. januar 2018 kl. 11:12Den sande tyrkiske kultur i fuldt flor - aggression over for anderledes tænkende og invasion i Syrien. De senere døgns krigeriske tyrkiske adfærd er nu eksploderet og bl.a. endt i den tyske Hannover Lufthavn. Hvor det i går kom til et kæmpe slagsmål mellem kurdere og tyrkere.Tyrkiet jagter kurderne, de karakteriserer som terrorister. Både USA og Syrien har straks taget afstand fra de tyrkiske muslimers adfærd, men hjælper gør det næppe. Enehersker Recep Erdogan vil udbrede den tyrkiske tankegang og det muslimske herredømme.Der er ingen meldinger om kvæstede efter masse-slagsmålet i lufthavnen i Hannover i går, men det gik brutalt for sig. Flag blev brugt som kæmpe knipler, og de slog hårdt.