4 dræbt i kollision mellem helikopter og lille privatfly

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 22:53Piloterne og 2 øvrige mænd blev dræbt, da en helikopter og et lille privatfly i eftermiddag kolliderede i luften over en landsby i Karlsruhe-området i sydvesttyske Baden-Württemberg. En højst usædvanlig og sjælden ulykke-type. Vragdele blev spredt over et stort område omkring en sø og et boligområde.Der er indtil videre ingen forklaring på den dramatiske ulykke. Det lille privatfly var fra en flyskole.