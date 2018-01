Rebelsk jazzmusiker død

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 21:40Den sydafrikanske jazzmusiker Hugh Masekela er død 78 år. Han døde af kræft. Foruden for sin ekvilibristiske jazzmusik var han kendt som en ægte rebel. Der kæmpede imod apartheid og for løsladelsen af den senere præsident Nelson Mandela. For både musikken og sine meninger høstede han anerkendelse.Hugh Ramopolo Masekela (som han var navngivet) blev født i den mindre sydafrikanske by Witbank og døde i millionbyen Johannesburg.