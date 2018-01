Drama på skole! - 14-årig dreng dræbt af sin kammerat

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 13:58Et uhyggeligt drama udspillede sig ved dagens begyndelse på en skole i den vesttyske by Lünen med op mod 100.000 indbyggere beliggende i delstaten Nordrhein-Westfalen. Idet en 14-årig dreng blev stukket i halsen og dræbt af en 1 år ældre kammerat.Ifølge aktuelle meldinger om tragedien havde den 15-årige dreng ikke været elev på skolen ret længe, men bor i byen. Der er umiddelbart ingen forklaring på overfaldet, som politiet nu forsøger at få den unge gerningmand til at fortælle.