Lille dreng alvorligt kvæstet i bilers kollision i Nykøbing F

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 09:32En 5-årig dreng er alvorligt kvæstet blevet fløjet til Rigshospitalet i København efter en kollision mellem en lastbil, en varebil og en personbil i udkanten af Nykøbing F til morgen. Der er endnu intet overblik med hensyn til andre kvæstede og ulykkens omfang. Vejen er totalt spærret.Det var øjensynligt lastbilen, der overså, at personbilen holdt for at dreje, og dermed var årsag til den voldsomme ulykke ved Gåbense Kraghavevej.